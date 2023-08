Cosa volete | il gulag o la lapidazione? Caso Vannacci | Donzelli travolge il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) ", i?". Giovanniinterviene in tackle (durissimo) sulle opposizioni che attaccano il generale Roberto, accusandolo di omofobia e razzismo per il suo controverso libro Il mondo al contrario, e ne approfittano per attaccare il governo. "Non ho avuto tempo di leggere" il libro, spiega il deputato meloniano, capo organizzazione di Fratelli d'Italia, "ma se qualcuno si ritiene offeso ci sono gli organismi preposti. Difendere la famiglia non è omofobia, è la Costituzione". "Non entro nel merito. Se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti - ribadisceal Corriere della Sera -. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà o no delle idee. Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto". "Chi ha dato al Pd il ...