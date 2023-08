Corriere dello Sport – tutte le trattative di oggi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 agosto 2023) 2023-08-19 14:27:54 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: 18:26 Ternana, Agazzi saluta: va al Benevento Dopo due stagioni Davide Agazzi lascia la Ternana. Il centrocampista classe ’93 è stato ceduto al Benevento, appena retrocesso in Serie C, a titolo definitivo. Lo ha annunciato il club rossoverde con questo comunicato ufficiale: “La Ternana Calcio comunica di aver ceduto le prestazioniive del calciatore Davide Agazzi al Benevento Calcio. Il trentenne centrocampista bergamasco si trasferisce in Campania a titolo definitivo.Per Davide, nei due anni in rossoverde (tra Serie B e Coppa Italia), 55 presenze con 1 rete e 4 assist. In bocca al lupo Davide!“ 16:29 Atalanta, ufficiale: Demiral ceduto all’Al-Ahli Merih Demiral è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Ahli. Il difensore turco classe ’98 lascia l’Atalanta dopo due stagioni ...