Correa al Torino? La risposta con reazione di Juric è sorprendente

L' Inter è partita con il piede giusto in campionato. Il 2 - 0 al Monza ha soddisfatto Simone Inzaghi non solo per la doppietta di un Lautaro Martinez già in palla e pienamente calato nei panni del ...Sanchez sarebbe pronto al ritorno in nerazzurro L'Inter potrebbe decidere di cedere. L'... Se non dovesse arrivare il francese, potrebbero essere sondati Shuurs dele Japhet Tanganga del ...Serve, però, l'uscita di. Così, proprio in queste ore, i nerazzurri sono al lavoro per capire la fattibilità di un'uscita dell'argentino in prestito in Italia (c'è il) o all'estero

FCIN1908 – Correa al Torino, un tentativo è realmente in atto: i termini della trattativa fcinter1908

Il Torino monitora la pista che porta a Joaquin Correa: il 'Tucu' è nella lista dei partenti dell'Inter. Ancora alla ricerca di un difensore per completare il reparto (Pavard indiziato principale), in ...L'argentino, che non ha mai convinto in nerazzurro, potrebbe lasciare Milano in questa sessione. Il Torino ci prova ...