(Di domenica 20 agosto 2023) Ebbene sì, nel servizio del Tg1 sulle code autostradali post weekend di Ferragosto è statae intervistata anche unadi. Lei è Carlotta Dell’Isola e un paio di anni fa ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, mentre lui è Nello Sorrentino e proprio al GFVip è andato a chiedere la mano alla sua fidanzata. Oggi Carlotta e Nello sono felicemente sposati e anche reduci da un weekend a Rimini, come dichiarato da lei ai microfoni del Tg1. Ovviamente il giornalista che li ha fermati non aveva la più pallida idea di chi fossero. carlotta dell’isola e nello al TG1 intervistati alx piacere pic.twitter.com/R0Z0EVnOKd — ????? alser era (@badterry22) August 20, 2023 Il picco della carriera della Dell’Isola. Che. L'articolo proviene da ...

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza sullain questione che sarebbe scoppiata per ... ma non si esclude che possano esserci dei volti provenienti dall'ultima edizione di...... le prime foto della squadra di 'Pomeriggio Cinque' Ultimo Aggiornamento 01/08/23 Fotogallery - 'Island', Mirko e Greta: ecco le prime foto diTI POTREBBE INTERESSARELa, tuttavia, alla fine della trasmissione, aveva deciso di uscire insieme daIsland , dopo aver chiarito che il loro amore era più forte e all'incontro con il conduttore Bisciglia ,...

Coppia di Temptation Island intercettata dal Tg1 al casello autostradale Biccy

Secondo l'esperta di gossip, una coppia nata a U&D - top secret - sarebbe scoppiata per un avvenimento particolare in bagno ...Se infatti qualche giorno fa, ironicamente qualcuno aveva fatto notare che in un servizio del Tg1, sembrava esserci Maria de Filippi, oggi invece, ecco che in una breve intervista, spuntano due ex ...