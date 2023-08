Coppia di escursionisti precipita nel Comasco | morto il marito | ferita la moglie

(Di domenica 20 agosto 2023) Ancora una giornata tragica in montagna. Nel, nelle montagne sopra Menaggio, unadita mentre si trovava lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra: il, mentre laè rimasta. Un altro uomo è deceduto sul monte Cornetto, in provincia di Vicenza, mentre una donna ha perso la vita vicino al ponte tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

Ventimiglia (Imperia) - Una brutta avventura, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è quella capitata nel tardo pomeriggio di ieri ad una coppia di escursionisti che si era messa in viaggio lungo un sentiero nella zona della frazione di Mortola. Ad un certo punto, i due non sono più riusciti a trovare la strada del ritorno, allertando i vigili del fuoco.

