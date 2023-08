(Di domenica 20 agosto 2023)perdiche stanno ritornando nelle loro abitazioni: regna ilcompletamente inFine delleper moltissimiche, in questi giorni, si sono goduti un periodo di relax dopo aver staccato la spina dal mondo del lavoro. Secondo quanto riportato dagli ultimi dati pare che siano almeno 12gliche questa mattina, domenica 20 agosto, si sono messi in auto per fare rientro a casa. Qualcuno si è voluto anticipare partendo nella giornata di ieri, sabato 19 agosto, anche se la situazione non è che sia cambiata granché. In che senso? Ovviamente per il(Ansa Foto) ...

...è presentata in occasione del weekend di grande traffico per l'esodo ed ilestivo del ... Ferie in Italia Le2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali spinta da una ......delle pompe e dei grossisti che nel corso di queste settimane hanno speculato sulledegli ...montagna di soldi che stanno affluendo nelle casse statali in queste settimane di esodo e...Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend di grande traffico per l'esodo ed il... Le2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali - continua la Coldiretti - ...

Rientro dalle vacanze, le previsioni del traffico per la seconda metà di agosto Sky Tg24

Domenica da bollino rosso, almeno secondo le previsioni, sulle strade per il primo fine settimana di controesodo. Vacanze finite per molti che, oggi, si sono messi in auto, soprattutto lungo la dirett ...Weekend da bollino rosso sulle autostrade, ma ad agosto diminuiti gli italiani in vacanza: sono il 10% in meno rispetto all'anno scorso.