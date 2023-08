Controesodo | domenica da bollino rosso | traffico in tempo reale su strade e autostrade

Ferie finite per 12 milioni di italiani. Code e rallentamenti sulla A1 Milano - Napoli, ecco tutti gli aggiornamenti...di agosto coincide con il primo grandeestivo: per i 12 milioni di italiani in viaggio bollino rosso per il traffico, in aumento che andrà intensificandosi fino ai picchi disera ...Particolare attenzione è riservata al costante aumento dei flussi di traffico, in prossimità dei rientri dinel primo vero weekend di. Le autostrade più trafficate saranno le ...

Ferie finite per 12 milioni di italiani. Code e rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli, ecco tutti gli aggiornamenti ...Domenica da bollino rosso, almeno secondo le previsioni, sulle strade per il primo fine settimana di controesodo. Vacanze finite per molti che, oggi, si sono messi in auto, soprattutto lungo la dirett ...