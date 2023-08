Conte su Mazzone | «Per me è stato come un padre»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Le parole di Antonio, ex allenatore del Tottenham, sulla morte di Carlo. Tutti i dettagli in merito Antonio, ex Tottenham, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Carlo. PAROLE – «Nel giorno dell’inizio del campionato se ne è andato un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio. Gli applausi dei tifosi saranno il modo più giusto per ricordare Carlo, un grande allenatore e uno straordinario personaggio che ha segnato il calcio italiano degli ultimi 50 anni e, nel mio piccolo, anche la mia carriera. Tre anni insieme ricchi di esperienze, insegnamenti, crescita umana e professionale. Ecco perché per menon èsolo un allenatore ma in qualche modo un, burbero, severo a volte, ma anche fornito di ...