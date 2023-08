(Di domenica 20 agosto 2023) Il leader M5s posta una foto per denunciare il caroma non si accorge che lo scatto è del marzo 2022, quando lui stesso era al governo

Conte soffia sul costo dei carburanti. Ma fa l'ennesima gaffe ilGiornale.it

Il leader M5s posta una foto per denunciare il caro carburanti ma non si accorge che lo scatto è del marzo 2022, quando lui stesso era al governo ...Il Movimento 5 stelle è sulle barricate per la rimodulazione del reddito di cittadinanza decisa dal governo. Per molti esponenti della ...