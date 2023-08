Conte è costretto a fare i complimenti alla Meloni | “Il conto pagato in Albania è un gesto apprezzabile”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 20 agosto 2023) Strano ma vero, anche. «La presidenteè impegnata a difendersi dalle polemiche seguitesua decisione di saldare unpresso un ristoratore albanese che alcuni nostri connazionali hanno evaso in maniera disonorevole. Voglio chiarire che il M5S non ha alimentato nessuna polemica. Anzi, io ritengo questo, fermo restando che un premier non può andare in giro a pagare i debiti di tutti i nostri connazionali che, all’estero, scappano davanti a uno scontrino». Lo scrive su Facebook il leader del M5s, Giuseppe. L’ex presidente del Consiglio aggiunge con una coda inutile quanto velenosa: «C’è però un ...