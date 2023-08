Concorso Università di Trieste | 12 posti da Ricercatore

(Di domenica 20 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 12dia tempo determinato, per vari Dipartimenti presso l’di. È stata avviata la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di dodici posizioni dia tempo pieno, conformemente all’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Queste posizioni sono disponibili presso diversi Dipartimenti. Bando diGli interessati possono prendere visione del bando sull'albo ufficiale dell'Ateneo: http://www.units.it/ateneo/albo Informazioni sulle modalita' di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all'ufficio concorsi del personale docente all'indirizzo e-mail: concorsidoc@amm.units.it Requisiti ed Invio della ...

... nel caso in cui tocchi quella scuola con solo posti al 31 agosto su quella classe di, il/... strutturata e mista scuola/. In caso di trasferimento, si torna alla Fase 1. Viene ...... a conclusione del corso di studi triennale presso il DAMS dell'RomaTre, Dipartimento di ... nonché cortometraggio selezionato alinternazionale "My Rode Reel 2020", (https://www.... la tradizionale rassegna che, grazie aldelle varie realtà associative del territorio, ... organizzata dall'di Bologna, dalla Biblioteca Classense, in collaborazione con gli Amici ...