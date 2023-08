Con l’autonomia cambia musica per la Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 agosto 2023) Giorgia non può più ballare da sola da quando lanel “salone delle danze” èta. Infatti, nella stagione che riapre l’orchestra suona le note della legge suldifferenziata, scritta e diretta dal maestro Calderoli. Al contrario, se a settembrevolesse bissare un assolo – vedi gli extraprofitti delle banche di agosto – il suo governo inizierà a perdere il ritmo, così come gli alberi in autunno perdono le foglie. Tuttavia la Costituzione italiana prevede che il presidente del Consiglio sia un primus inter pares, dunque senza poteri superiori a quelli dei ministri, e il fatto che la premier dichiari, a testate unificate, di aver deciso lei per tutti sugli extra profitti, rischia di costarle caro. Ma nonostante in Italia il “premierato” non esiste (ancora),si comporta ...