La Roma esordirà in campionato oggi alle 18.30 all'Olimpico contro la Salernitana. Ecco la probabile di José ...Alle 12.10 via al programma dei 100 metri femminiliZaynab Dosso: in quinta batteria sarà fianco a fiancola freccia statunitense'Carri Richardson: avanzano le prime 3 di ogni batteria e ...Arriva il momento di Palmisano, nella marcia, alle 7.15. Tamberi nella qualificazione dell'alto alle 10.35, Sibilio in batteria nei 400hsWarholm, Dosso nei 100'Carri ...

Con El Sha e Belotti in avanti: Roma così contro la Salernitana La Gazzetta dello Sport

Si parte dalla mattina, con la diretta tv sulla Rai e su Sky, con 14 italiani impegnati nel programma. Si comincia presto con la marcia: alle 7.15 partenza della 20 km di marcia femminile con la ...Quattordici azzurri saranno in gara nella mattinata di domenica ai Mondiali di Budapest, in una giornata di festa nazionale per l’Ungheria. Si comincia presto con la marcia (alle 7.15), sempre con par ...