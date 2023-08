Come è andata la prima di Marcus Thuram con l’Inter

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 20 agosto 2023) Al 65’ di Inter-Monza, Barella e Dumfries stanno combinando sulla fascia destra., in posizione centrale sul cerchio di centrocampo, appena letta la triangolazione tra i due compagni e la corsa in profondità di Dumfries, scatta a sua volta in verticale verso l’area, alle spalle di Pablo Marì e davanti a Samuele Birindelli, che non riesce ad assorbirne l’accelerazione. La palla in mezzo di Dumfries supera il difensore spagnolo e, a due passi da Di Gregorio, nonostante il tentativo di colpirla in allungo con l’esterno del piede destro, per pochissimi centimetri manca l’impatto, e scivolando finisce oltre la riga di fondo. Pochi attimi dopo la sua più chiara occasione da gol della partita,lascerà il posto ad Arnautovic che ci metterà appena 9 minuti a mettere a referto il primo assist della ...