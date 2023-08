(Di domenica 20 agosto 2023) Un maxifa tremare idell’motive: nel mirino ci sono le Big Three di Detroit, ovvero Ford, General Motors e Stellantis, il gruppo italo-franco-statunitense nato dalla fusione di Fiat Chrysler e Psa.Usa contro le big dell’motive Il 54enne sindacalista americano Shawn Fain alla guida di Uaw (Unitedmobile workers) ha annunciato l’agitazione con un colpo di teatro: ha preso l’offerta di rinnovo contrattuale di Stellantis e l’ha strappata durante una diretta Facebook. Poi se n’è sbarazzato gettando il tutto nella spazzatura, “dov’è il suo posto”. Stellantis è un colosso transnazionale con profondi legami con l’Italia e gli echi dei fatti che avvengono al di là dell’oceano potrebbero riverberarsi anche da noi. In queste settimane negli Usa diversi ...

Non sono solo i trea tremare, ma anche le centinaia di aziende minori che orbitano a Ford, ... Mentre il settorein America è in subbuglio, Stellantis annuncia un ricco piano di ...... il suo nome è legato alla storica azienda delle due ruote e ad altricome Olivetti e Telecom. La sua carriera parte in Fiaam, azienda italiana di componentistica, di cui diviene ...NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della tua, moto e ...e Country Garden I dati arrivano al termine di una settimana che ha visto l'esplosione del caso dei...

Colossi auto verso uno sciopero senza precedenti QuiFinanza

Un maxi sciopero fa tremare i colossi dell’automotive: nel mirino ci sono le Big Three di Detroit, ovvero Ford, General Motors e Stellantis, il gruppo italo-franco-statunitense nato dalla ...La collezione è composta da modelli unici, realizzati su misura e con caratteristiche sorprendenti, al limite dell’assurdo, tra mezzi a dieci ruote e pick up con la piscina ...