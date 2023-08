Collegno | incendio nell' ex campo nomadi | rogo impressionante

in ex campo rom nei pressi diL'intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro dei vigili del fuoco non è stato semplice. Dopo ore di tentativi, il rogo sembra ora placato. Sono servite ...Un vastonella notte ha interessato le baracche dell'ex campo nomadi in corso Sacco e Vanzetti. Numerose squadre di pompieri impegnate Ai pompieri sono intervenuti con 4 squadre, oltre a ...Pochi giorni fa unnella vicina. L'divampato nel deposito di auto abbandonate a Torino segue di pochi giorni quello scoppiato lunedì 26 giugno nella vicina. Il ...

Un incendio distrugge il campo nomadi di Collegno, l’insediamento era in fase di dismissione e non c’erano fa… La Stampa

Incendio nell’ex campo nomadi di Collegno, nel Torinese. Il rogo è scoppiato poco prima delle 2 di notte del 20 agosto. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco “22” e “41” e quelle volontarie di ...Un incendio nella notte ha bruciato l'ex campo rom sulla strada della Berlia, a Torino. La zona era disabitata, non si contano feriti ...