... con un bisogno medio di 80 giornate lavorative, fra coltivazione e raccolta dell'uva', ha aggiunto il DirettoreAlessandria Roberto Bianco. I lavoratori stranieri occupati in agricoltura ...In una nota,ha definito "vendemmia" il via libera ai 40mila lavoratori extracomunitari e spiegato che, per accelerare le procedure, il Dpcm "riserva alle associazioni datoriali ...... in relazione al via libera dei 40mila lavorati Nicola Bertinelli, che è il presidente diEmilia Romagna - . Come nel caso della raccolta della frutta nella nostra Regione". Sempre la ...

Coldiretti: salva la vendemmia grazie a 40mila stranieri Il Monferrato

Posti disponibili dal 14 agosto, quando gran parte dell'attività in agricoltura si è conclusa. Necessario regolamentare in tempo utile ...