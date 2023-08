Coldiretti | la vendemmia salva grazie a 40mila stranieri

...il PresidenteAlessandria, Mauro Bianco nell'evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell'avvio della. ......il PresidenteAlessandria, Mauro Bianco nell'evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell'avvio della. ...In una nota,ha definito "salva" il via libera ai 40mila lavoratori extracomunitari e spiegato che, per accelerare le procedure, il Dpcm "riserva alle associazioni datoriali ...

Coldiretti: salva la vendemmia grazie a 40mila stranieri Il Monferrato

«Con le grandi campagne di raccolta estive di frutta e verdura in atto e l’imminente stagione della vendemmia il via libera all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari interamente impe ...Coldiretti non sottolinea situazioni problematiche per il settore agricolo e zootecnico. Resta il divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica per il riempimento delle piscine private.