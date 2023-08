Cnn al veleno | “In Italia vergognose fregature ai turisti Estate 2023 la più costosa Fuga in Albania e Montenegro”

Leggi su firenzepost

(Di domenica 20 agosto 2023) Ha preso di mira le vacanze in, la Cnn. Il colosso televisivo mondiale dipinge il Bel Paese come la "spremi" peggiore al mondo. E comincia citando i casi già apparsi sui giornali in questi giorni: da 2 euro per tagliare a metà un panino coll prosciutto sul Lago di Como, ai 2 euro per scaldare un biberon nel microonde a Ostia