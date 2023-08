Classifica Mondiale Moto2 2023 | Arbolino secondo a -12 da Acosta

Celestino Vietti (Fantic) ha vinto il gran premio d'Austria classe Moto2. Il pilota piemontese ha preceduto lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), leader della, secondo al traguardo, e il giapponese Ai Ogura (Honda), terzo. Per Vietti è la prima vittoria della stagione, l'ultima in Moto2 l'aveva conquistata l'anno scorso a Barcellona. Ha ...... mentre Holgado regala la doppietta alla KTM mantenendo saldamente la leadership del, a 26 punti di vantaggio su Sasaki .campionato POS. PILOTA MOTO PUNTI 1 Daniel Holgado KTM ...Il World Happiness Report riflette una richiestadi maggiore attenzione alla felicità e al ... l'Italia è al 33° posto e in fondo allasi trova l' Afghanistan (137° posto). Nel ...

Bagnaia vince la Sprint. 2° Binder, cade Bezzecchi Sky Sport

La velista triestina Carolina Albano si è classificata al nono posto a pari punti con l'ottava al termine della regata del campionato del mondo di ILCA 6 in Olanda, a Scheveningen (L'Aia), consentendo ...E’ stata una gara in rimonta per Vietti che ha saputo venir fuori alla distanza e “incornare” il leader della classifica mondiale, Pedro Acosta. Mettendo in fila una serie di giri molto veloci, il ...