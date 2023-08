(Di domenica 20 agosto 2023)ha vinto la 26ma edizione delladi, ormai tradizionale appuntamento ciclistico estivo che si è snodato sul circuito nella località tedesca. Lungo i 206 chilometri del tracciato era previsto il triplo strappo di Waseberg (700 metri al 9,4% di pendenza media), per l’ultima volta a 16 km dal traguardo. Il fuoriclasse danese, reduce dal quarto posto ai Mondiali e dal successo al Giro di Danimarca, è uscito didal gruppo quando mancavano 600 metri dal traguardo e, con una magistrale progressione, ha ripreso il terzetto che si era avvantaggiato negli ultimi tredici chilometri, composto da Yves Lampaert (Soudal-QuickStep), Nils Politt (Bora-hansgrohe) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates). L’alfiere della Trek-Lidl si è imposto davanti all’olandese Danny van Poppel ...

Pedersen ha conquistato la Cyclassics di Amburgo: il 27enne ha resistito all'ascesa di Waseberg bruciando in rimonta nel finale (a 200m dal traguardo) il terzetto composto da Nils Politt, Yves ...Pedersen conquista la Classica di Amburgo 2023. L'ex campione del mondo danese della Lidl - Trek, reduce dal successo al Giro di Danimarca, ha trionfato davanti a Danny Van Poppel (Bora - ...Sul percorso di 178,4 km da Kalundborg a Bagsvaerd, il corridore olandese della Soudal Quick - Step ha preceduto il danesePedersen (Lidl - Trek) e l'italiano Luca Colnaghi (Green Project - ...

Ciclismo, Mads Pedersen vince la Classica di Amburgo. Azione di prepotenza, Elia Viviani 3° OA Sport

Il danese Mads Pedersen (Lidl Trek), campione del mondo 2019, ha vinto in volata la classica di Amburgo, davanti all'olandese Danny van Poppel (Bora Hansgrohe) e all'italiano Elia Viviani (Ineos).• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.