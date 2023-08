Ciclismo | Classica di Amburgo 2023 | risultati e classifica | trionfa Pedersen Viviani terzo

(Di domenica 20 agosto 2023) Madsconquista ladi. L’ex campione del mondo danese della Lidl-Trek, reduce dal successo al Giro di Danimarca, hato davanti a Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe).posto per il veronese Elia(Ineos Grenadiers). L’ex campione del mondo, reduce dal successo al Giro di Danimarca, è fuggito via a circa 500 metri dall’arrivo e, con una gran progressione, è andato a riprendere negli ultimissimi metri il terzetto composto da Yves Lampaert (Soudal-QuickStep), Nils Politt (Bora-hansgrohe) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Il danese della Lidl-Trek li ha superati tutti e tre e ha tagliato il traguardo davanti a Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe).posto per Elia(Ineos ...

