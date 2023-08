Ciclismo | Classica di Amburgo 2023 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Si disputal’edizionedella Hamburg Cyclassics, ladiche prevede 205 chilometri con partenza e arrivo nella città anseatica. Un tempo prova di Coppa del Mondo, la corsa tedesca resta uno dei principali appuntamenti per le prove di un giorno. Tanti i velocisti a caccia di un successo di lusso in vista dell’ultima parte di stagione, con l’Italia che proverà a giocarsi le sue carte. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio questo appuntamento.DI: IL PERCORSO STARTLIST E FAVORITI, TV E– La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:10, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:30 e le ...