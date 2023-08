CIAO DARWIN | MARCO SALVATI PUNTUALIZZA | “SONO DECISIONI CHE PRENDE L’AZIENDA”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 20 agosto 2023) La messa in onda di, è programmata per l’autunno 2023, più precisamente nei venerdì sera. Tra le pagine di BubinoBlog, l’altro ieri, in questo articolo, abbiamo fatto notare ai nostri lettori che i promo che annunciavano la nuova edizione, non circolano più. La cosa non dovrebbe suscitare scalpore, in quanto abbiamo visto più e più volte la mobilità dei palinsesti tra rinvii e cancellazioni improvvise. Sempre ieri, lo storico autore delle trasmissioni di Paolo Bonolis, ha risposto su Twitter in merito alla questione dei promo di. L’autore romano ha detto:che, non gli autori. Staremo a vedere. Il messaggio è chiaro: non dipende da chi realizza e ...