Chiesa | «La Juventus deve giocare così | questo è il calcio moderno | senza chiudersi dietro»

(Di domenica 20 agosto 2023) Federico Chiesa a Dazn dopo Udinese-Juventus 0-3, con gol di Chiesa dopo due minuti. «Stasera abbiamo giocato bene. Dobbiamo continuare così, alti, pressare è il nostro obiettivo, non chiuderci» «Mi trovo bene da seconda punta accanto a Vlahovic, mi trovo bene anche perché non siamo statici, ci muoviamo, stiamo facendo quel che ci chiede il mister». «Per il mercato dovete parlare col direttore, noi possiamo rispondere per quel che avviene sul campo». «Come ha detto il mister l'obiettivo di stagione è qualificarsi per la Champions il prossimo anno». Quest'estate si è parlato spesso di Chiesa sul mercato ma è rimasto a Torino.

