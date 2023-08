Chelsea | Pochettino | “Lukaku? Non spreco energie” Arabia lontana per lui

In conferenza stampa l'allenatore del, Mauricioè stato chiaro e sebbene le grandi difficoltà per infortunio della rosa dei Blues in attacco, non reintegrerà il belga in organico. ...Al London Stadium in arrivo la prima vittoria per il gruppo diRoma - Salernitana under (quota 1,72) Udinese - Juventus 1X (1,97) Sassuolo - Atalanta 1X (1,80) West Ham -2 (2,05) ...Commenta per primo Ilvuole regalare a Mauricioun nuovo bomber. Tra i nomi sulla lista dei Blues c'è anche quello di Balogun , dell'Arsenal . L'attaccante è stato accostato all'Inter ma, come riporta ...

Pochettino, addio a Lukaku: "Basta, non posso sprecare energie sulla situazione" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, conferma, in conferenza stampa, lo status di fuori rosa di Romelu Lukaku, attaccante classe 1993 della nazionale belga, accostato, in chiave mercato, anche ...Nessun dietrofront, Mauricio Pochettino non cambia idea. In conferenza stampa il tecnico del Chelsea è tornato a parlare di Romelu Lukaku, che non sarà reintegrato in rosa e che resta in attesa di una ...