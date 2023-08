Cgia | Sicilia cresce Schifani “Nostra politica economica vincente”

(Di domenica 20 agosto 2023) PALERMO (ITALPRESS) – I dati presentati ieri dalladi Mestre, che vedono lain grande crescita in questo 2023, addirittura ad una velocità quattro volte superiore rispetto a colossi come Francia e Germania mettono di buon umore il presidente regionale, Renato, il quale raggiunto da Italpress ha commentato: “Sono di buon umore perchè questa ricerca conferma una tendenza che noi stavamo vedendo anche nei fatti e nei numeri, ovvero che la Regione stando bene e ad una velocità maggiore rispetto al passato, nonostante una crisi che in alcuni ambiti fa ancora sentire i suoi effetti”. “La buonain questo caso ha effetti anche sulla situazione– ha aggiunto -. Penso ad esempio alla maggiore liquidità che siamo riusciti a dare alle imprese. Una ...

"Spendere tutte le risorse a disposizione e farlo in tempi brevi e veloci". E' questa la strada scelta dal presidente della Regione SICILIA, Renato Schifani, intervistato da Italpress, per mantenere ...