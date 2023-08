Centro | Rotondi | ‘più se ne parla meno esiste’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Ferragosto ha riportato ilnell’agenda politica. Del resto le cronache ferragostane sono classicamente dedicate alle notizie non veritiere. E ilé la più elegante delle fake news: più se neesiste”. Lo scrive Gianfranco, presidente di ‘Verde è popolare’, nel suo blog sull’Huffington post’. Nella Dc -ricorda- era vietatore die centrismo: una sola corrente si definiva centrista, quella di Scalfaro, che non contava niente, e quando prese potere collaborò a liquidare la Dc. La Dc conteneva anche il, come del resto la destra, e una parte della sinistra. Era il partito della nazione, si direbbe oggi. E allora perché sitanto di? ...