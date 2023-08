Celine Dion verso l’addio alla musica | “Pronta al ritiro | non canterà più”

Leggi su biccy

(Di domenica 20 agosto 2023) Negli ultimi due annisi è trovata costretta a posticipare il suo Courage World Tour a causa della sindrome della persona rigida, un disturbo che provoca rigidità muscolare che peggiora gradualmente. Un mese fa la sorella della star ha aggiornato sulle condizioni diDio ed ha spiegato che nessuna cura provata per adesso ha funzionato: “La chiamo e spesso, però mi risponde nostra sorella Linda e mi dice sempre che fanno di tutto per cercare di farla stare meglio. Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara. Ma non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Continuiamo però a sperare. La speranza è una cosa molto importante. Nonostante non abbiano trovato nulla che funzioni, lei ogni giorno lavora per cercare di mantenere in forma il proprio corpo“....