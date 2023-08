Celine Dion | il triste annuncio è un colpo al cuore per tutti i fan

Leggi su tvzap

(Di domenica 20 agosto 2023) PERSONAGGI TV., l’iconica voce di “My Heart Will Go On”, sembra affrontare una sfida ancora più grande di qualsiasi hit che abbia mai interpretato. Una malattia insidiosa sta minando la sua carriera e la sua salute, gettando un’ombra oscura sul futuro di una delle voci più celebri della storia musicale. Leggi anche: Céline, rinviato il tour europeo per problemi di salute: come sta la cantante Leggi anche:, il comunicato stampa poco fa: arriva il. Fan distrutti Devastating news. Cruel and shocking fate of one of the kindest, hardest-working, talented souls.'Likely to Never Sing in Public Again': Report https://t.co/ZcJsXFpHWR— Dana Parish (@danaparish) August 20, ...