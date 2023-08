CdS – l’indizio social che fa impazzire i tifosi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 agosto 2023) 2023-08-20 18:21:39 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Dopo la vittoria sul Frosinone, per il Napoli iniziano i giorni più caldi della sessione estiva di calciomercato. A ribollire nell’ambiente azzurro è soprattutto il centrocampo. Oltre all’imminente arrivo di Gabri Veiga e alla partenza ormai certa di Diego Demme, messo anche fuori rosa, Aurelio De Laurentiis è pronto a piazzare un altro colpo: Jesper Grænge Lindstrøm. Napoli, Lindstrøm vicino:con il tricolore Lindstrøm è vicino al Napoli. A confermarlo non è solo la necessità da parte del club azzurro di acquistare un altro calciatore in mediana, ma soprattutto l’ultimo indizioarrivato dal centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Sulla sua bio di Instagram, infatti, sono spuntate tre ...