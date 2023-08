Caso Vannacci | Donzelli | in un mondo democratico si può scrivere ciò che si pensa

(Di domenica 20 agosto 2023) "Leggo che il Pd e le sinistre dicono che non basta. Ma cosa vogliono? La lapidazione in piazza? Il rogo dei libri che non condividono? Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti ...

Leggi anche, l'eroismo non è lo sprezzo del pericolo ma il valore degli ideali per cui si combatte, il generale è stato destituito dal comando: 'Odiare pedofili e ...Intantoè stato rimosso dall'incarico. "Leggo che il Pd e le sinistre dicono che non basta. Ma cosa vogliono La lapidazione in piazza Il rogo dei libri che non condividono Il gulag delle ...Ex capo dei paracadutisti della Folgore, il generale di Divisione dell'Esercito Robertoè da giorni al centro di unche sta facendo molto discutere per un suo libro che contiene molti passaggi omofobi, razzisti e sessisti . Dopo le tante polemiche , sabato 18 agosto ...

Caso Vannacci, Crosetto: "Non è una limitazione della libertà, è solo senso dello Stato" ilGiornale.it

il generale Roberto Vannacci è stato accusato di omofobia, sessismo, razzismo e incitamento all'odio e in tutta fretta rimosso dal comando dell'Istituto Geografico Militare di Firenze per mano del ...Giovanni Donzelli, capo organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato dal Corriere della Sera sulle polemiche per il libro del generale Vannacci "Il mondo al contrario" ...