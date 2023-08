Carrera Arianna la star del Personal Trainer in un intervista esclusiva

Leggi su citypescara

(Di domenica 20 agosto 2023) Come hai scoperto la passione per il bodybuilding e cosa ti ha spinto a iniziare? Ho scoperto la passione per il bodybuilding circa 15 anni fa alla palestra Colosseum di Crescentino (VC) grazie al mio istruttore Maida Domenico che poi è diventato mio marito. All’epoca avevo 17 anni, avevo appena visto una gara degli ifbb a Torino con ragazze bellissime e statuarie; ho subito compreso che volevo diventare come loro. Io mi allenavo 3 volte a settimana e mangiavo pochissimo infatti avevo perso un po’ di Kg con una dieta “fai da me” e mi sentivo magra, poi Domenico mi fece notare che “magro” non è sinonimo di “tonico” e “definito” così per curiosità mi fece un controllo plicometrico e le parole con cui mi definì mi scioccarono. Lui disse “Bene tu sei una finta magra…è come se fossi un’obesa in miniatura”. Rimasi scioccata e da lì iniziai la mia prima preparazione agonistica per fare la ...