Carlo Mazzone | un allenatore che rendeva umani gli errori | il suo calcio | da Totti a Baggio

Un gesto che vale più di tante parole. Nel giorno in cui ci ha lasciati, decano degli allenatori italiani, Pep Guardiola ha deciso di ricordarlo in un modo molto particolare. L'allenatore del Manchester City, che ha battuto il Newcastle con il risultato di ...Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è presentato alla stampa con una maglietta bianca raffigurante la storica corsa disotto la curva dell'Atalanta dopo un gol che permise al suo Brescia di pareggiare 3 - 3 in rimonta al Rigamonti il 30 settembre del 2001. Il tecnico spagnolo che giocò in quella stagione ...Basta iniziare così:. È tutto lì dentro Questo è un articolo . Per continuare a leggerlo gratuitamente , registrati . Sei già registrato ACCEDI Le notizie + l'...

Addio a Carlo Mazzone, aveva 86 anni. Se ne va il decano degli allenatori, suo il record di panchine in A Calciomercato.com

A Frosinone il Napoli ha vinto 3-1 con una doppietta del campionato scorso, Victor Osimhen, mentre l’Inter ha avuto la meglio fra le mura amiche del Monza (2-0) anche in questo caso grazie a una ...Carlo Mazzone allenò Pep Guardiola al Brescia nel 2001-2002 e poi di nuovo da gennaio 2003. Tra i due si instaurò un rapporto molto forte… Leggi ...