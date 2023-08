Carlo Mazzone morto | gli ultimi post social | dall' amore per la moglie e il nipotino alla coppia Baggio-Totti

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Nel giorno in cui il calcio italiano piange la scomparsa di, morto all'età di 86 anni , anche Pep Guardiola dedica un pensiero al suo ex tecnico ai tempi del ...AGI/Vista - È morto a 86 anni, ex calciatore ed ex allenatore. Ecco l'ultimo video pubblicato sui social in cui si vede unche bacia il nipote. / TwitterMinuto di raccoglimento sui campi per la scomparsa dia 86 anni. L'addio aHa attraversato il nostro calcio girando tante squadre di provincia e facendosi apprezzare per ...

Addio a Carlo Mazzone, aveva 86 anni. Se ne va il decano degli allenatori, suo il record di panchine in A Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - L'Associazione Italiana Allenatori Calcio si stringe al dolore della famiglia, nel ricordo di Carlo Mazzone "il papà di tutti. Così Francesco Totti, nel bellissimo, recente, ...LAZIO CORDOGLIO MORTE CARLO MAZZONE - La Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone con un comunicato ufficiale ...