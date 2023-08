Carletto Mazzone | mister eterno | perché è entrato nel mito senza vincere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Carlo, il romantico Sor Magara di un pianeta del pallone lontano anni luce dall'attuale, tutto soldi e inganni, ha chiuso la sua partita. Nato all'ombra del Colosseo 86 anni fa, da Eternauta del calcio ha finito per essere adottato da Ascoli Piceno, la città dove abitava, dove gli hanno intitolato, da vivo, la tribuna dello stadio e dove ha chiuso con la vita. Per raccontarecadere nella retorica non si sa da che parte cominciare, lui così colorato e colorito, fuori dalle righe e non sempre al limiti di quelle del campo. Fermandosi agli almanacchi si deve sottolineare il record di panchine in serie A: 797 suddivise nelle undici squadre allenate nel corso di una quarantennale e picaresca carriera. Non solo: comprendendo serie minori e coppe varie,ha allenato in 1.278 occasioni. In questa ...