Carl Brave sul palco con la sciarpa Us fa impazzire il pubblico Foto

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ondata di emozione ha travolto il quartiere Valle ad Avellino ieri sera, confermando l’ennesimo successo di questa edizione dell’Avellino Summer Festival. Le strade erano piene di fan entusiasti e residenti locali che si sono riuniti in una notte indimenticabile., icona della musica urbana italiana, ha catturato il cuore delcon la sua performance. La folla ha ballato senza sosta sulle note delle hit “Makumba” e “Posso”, mostrando un’affinità e un amore profondo per l’artista. Un momento emozionante è stato quando unadell’Avellino Calcio è stata lanciata sulnon ha esitato a sventolarla e indossarla, rafforzando ulteriormente il legame tra l’artista e il. La serata ...

Avellino . Avellino si veste di cultura, musica e divertimento in occasione del weekend 18 - 20 agosto dell'Avellino Summer Festival. L'evento più atteso è il concerto dia Valle, sabato 19 agosto. Il live si terrà in Piazza Don Giuseppe Morosini e sarà ad ingresso gratuito, come tutti gli eventi del cartellone estivo. Rapper, cantautore e produttore, autore ...Agata dei due Golfi (NA) Ciccio Merolla + Tony Tammaro: Siano (SA), piazza Aldo Moro Pietra Montecorvino: Serre (SA) Borgo San Lazzaro Ivan Granatino: Curti (CE) villa comunale: Avellino ...... un urban pop che non trascura il background r&b, ma indulge più che volentieri alla dance o al rap di alcune delle molte collaborazioni dell'artista (suo fratello Thesup,, Coez, Gazzelle, ...

Sono in tantissimi a Valle anche per Carl Brave, mattatore dell'Avellino Summer Festival. Occhialetti da sole, cappellino, ricci sbarazzini e camicie coloratissime, Carl sembra quasi il protagonista d ...