Carburanti | Conte | ' bene saldare conto in Albania ma Meloni responsabile salasso benzina'

(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "La presidenteè impegnata a difendersi dalle polemiche seguite alla sua decisione diunpresso un ristoratore albanese che alcuni nostri connazionali hanno evaso in maniera disonorevole. Voglio chiarire che il M5S non ha alimentato nessuna polemica. Anzi, io ritengo questo gesto apprezzabile, fermo restando che un premier non può andare in giro a pagare i debiti di tutti i nostri connazionali che, all'estero, scappano davanti a uno scontrino. C'è però un-molto più salato- che chiama in gioco l'inerzia e la diretta responsabilità della nostra premier, che per questo merita la più ferma critica. È unche cresce giorno dopo giorno e grava sulle spalle degli italiani. Mi rivolgo direttamente a te, presidente: i cittadini ...