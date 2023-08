Cantanti spagnole in Senza veli | Amaral | “Non so perché il nostro seno faccia paura”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 20 agosto 2023) “Nessuno può toglierci la dignità della nostra nudità. La dignità della nostra fragilità, della nostra forza.noi siamo troppe”. Parola di Eva, che nel bel mezzo della sua esibizione ad un festival nel nord della Spagna, sabato scorso, stava per intonare il brano Revolución quando si è tolta la canotta di paillettes rosse mostrandosi in. “Questo è per Rocío, per Rigoberta, per Zahara, per Miren, per Bebe, per tutte noi”, ha detto, elencando i nomi delle colleghe artiste al pubblico presente. Solidarietà con le artiste e grido di libertà Nell’esibizione per i 25 anni di carriera della band spagnola, ildella 51enne era un modo per difendere la dignità e la libertà delle donne di stare nude, e “un momento molto importante”, ha dichiarato ...