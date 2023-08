Canoa slalom | Mondiali J U23 2023 | oro per Michele Pistoni nel kayak cross junior!

(Di domenica 20 agosto 2023) Si chiudono con il botto per l’Italia iJ/U23di, in corso a Cracovia, in Polonia: nelconquista la medaglia d’oro nella categoria junior maschile, 17enne delClub Ivrea. Neljunior maschile in finaleClub Ivrea) precede il transalpino Martin Cornu, medaglia d’argento, e lo statunitense Kyler James Long, medaglia di bronzo. L’altro azzurrino in gara, Xabier Ferrazzi, non supera i time trials. Nelunder 23 maschile successo del britannico Sam Leaver, davanti al neozelandese Nicholas Collier, secondo, ed all’altro ...

Tutte le mattine Daniele Bertolani imbraccia la sua, esce di casa, e si immerge nel fiume Mella, a cinque minuti dalla sua abitazione a ponte ...paletti che gli consentano di fare un po' di...E quell'unica medaglia utile per lasciare un marchio inscalfibile è arrivata con Horn nella, un bronzo che ha il sapore del sogno. Il tricolore ha svettato più in alto di tutti gli altri ...L'azzurro Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d'argento nel K1 dei Mondiali diad Augsburg , in Germania . Il carabiniere bresciano, 30 anni compiuti nove giorni fa, ha fatto percorso netto e il suo tempo di 95"49 è stato battuto per soli 71 centesimi dal ceco Vit ...

Canoa slalom, Mondiali J/U23 Cracovia 2023: oro per Michele Pistoni nel kayak cross junior maschile! OA Sport

Ha un acronimo facilmente memorizzabile, poiché composto da quattro lettere C, che stanno per Canoa Club Città di Castello. Una società sportiva (ma non solo) i ...Marta Bertoncelli e Elena Borghi tornano dai Mondiali di Canoa Slalom con un bronzo. Marta ottiene anche un quinto posto nella canoa canadese. Le due atlete ferraresi hanno iniziato con una preziosa ...