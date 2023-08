Cancelo al Barcellona | arriva la conferma

(Di domenica 20 agosto 2023) Lada Sport: c'è un accordo in linea di principio per il terzino destro del Portogallo Joao, 29 anni, che...

Ilvuole chiudere pere avrebbe messo sul piatto un prestito con riscatto obbligatorio a 30 milioni in base agli obiettivi Ilvuole chiudere pere avrebbe messo sul ...In Spagna, invece, Sport dedica la prima pagina al mercato del: 'OFERTA FINAL POR'. Nel taglio alto, invece, una dichiarazione di Xavi: 'Es falso que me lleve mal con Deco'....45 19 Agosto, sprint finale per CanceloSecondo quanto riportato da Sport, ilsi prepara al rilancio definitivo per Joao: i catalani contano di riuscire a chiudere per l'...

Mercato estero, Cancelo vuole solo il Barcellona: si tratta col City Calcio in Pillole

Mentre resta viva la pista che porta a Joao Felix, il Barcellona continua il dialogo per portare al più presto anche Cancelo alla corte di Xavi ...Kevin De Bruyne, stella del Manchester City e della Nazionale belga, si è sottoposto ad intervento chirurgico: la sua reazione Tegola per il Manchester City. Pep Guardiola, tecnico dei citiezens dovrà ...