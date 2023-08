(Di domenica 20 agosto 2023) In, nello Stato della Columbia Britannica, glisono da ore inper cercare di arginare leche da giorni stanno devastando boschi e minacciando citta'. In particolare a ...

In, nello Stato della Columbia Britannica, glisono da ore in volo per cercare di arginare le fiamme che da giorni stanno devastando boschi e minacciando citta'. In particolare a ...Le immagini aeree mostrano glidi soccorso che lavorano per spegnere gli incendi che infuriano nelle foreste delle ... con incendi da record ancora in corso in tutto ile una grande ...Gli incendi catastrofici delProvocati da, droni o 'armi a energia diretta' manovrati da ambientalisti o attivisti LGBTQ collusi con progetti di energia rinnovabile. A questo e a molto altro può arrivare la ...

Canada, elicotteri in volo per contenere le fiamme a Kelowna - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

In Canada, nello Stato della Columbia Britannica, gli elicotteri sono da ore in volo per cercare di arginare le fiamme che da giorni ...Gli elicotteri hanno effettuato missioni notturne per mantenere ... sprinkler e cannoni ad acqua per cercare di proteggere la città dall’incendio. Quest’anno il Canada ha registrato un numero record ...