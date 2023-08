Calhanoglu | pericolo Arabia Saudita | partenza difficile – CdS

(Di domenica 20 agosto 2023) Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi dell’interessamento dell’Al-Ahli per Hakan. Secondo il Corriere dello Sport èpensare all’addio del centrocampista turco.– Se non dovesse riuscire a chiudere per Marco Verratti, l’Al-Ahli punterebbe su Hakanper il suo centrocampo., tuttavia, pensare che l’Inter possa lasciarlo partire, specialmente considerando che il mercato sta ormai per volgere al termine. Non sono, però, da trascurare due fattori: la potenza economica dei club arabi e la chiusura del mercato per l’soltanto a metà settembre. Un’ipotesi al momento, ma pur sempre da monitorare. Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

3'sventa unin area dopo il tiro di Kyriakopoulos da posizione centrale. 1' Comincia la seconda frazione. Si riparte dal vantaggio dell'Inter per 1 - 0. PRIMO TEMPO 45' 3' Il ...OCCHIO A- Secondo quanto riportato da L'Equipe gli emissari del club approdati in Francia hanno iniziato a sondare il terreno per Hakanche proprio di Brozovic ha preso il ...... ma il tentativo finisce tra i guantoni di Sherri, che pochi secondi dopo sventa anche il... Al 5' la 'sberla' didalla distanza, ma altro pallone alto. Trascorrono 2' e questa volta ...

Inter, pericolo Al Ahli per Calhanoglu | Primapagina | Calciomercato ... Calciomercato.com

Non solo Marco Verratti. Per L'Equipe l'Ah-Ahli ha puntato pure Hakan Calhanoglu dell'Inter, che in questa sessione di mercato ha già ...Dopo Marcelo Brozovic un altro pezzo pregiato della rosa dell'Inter potrebbe prendere la via dell'Arabia Saudita. L'Al Ahli che ha già completato in questo mercato il colpo Kessie è infatti al lavoro ...