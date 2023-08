Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 20 agosto | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo i primi quattro match disputati ieri, si torna subito in campo per la prima giornata dellaA 2023-2024. Il turno d’esordio del massimo campionato italiano dientra nel vivo e ci propone altre quattro sfide. Tutte di grande importanze e tutte assolutamente indecifrabili. Andiamo a scoprirle. La giornata odierna, domenica 20seguirà lo stesso schema di fascee che abbiamo visto ieri. Si inizierà alle ore 18.30 con Roma-Salernitana allo stadio Olimpico, quindi in contemporanea toccherà a Sassuolo-Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si passerà poi alla serata. Alle ore 20.45 saranno in campo Lecce-Lazio allo stadio Via del Mare, quindi alla Dacia Arena vedremo Udinese-Juventus. Saranno in campo tre delle quattro squadre che hanno chiuso in zona Champions nella scorsa stagione (anche ...