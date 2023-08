Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 20 agosto | chi gioca | programma | tv e streaming

(Di domenica 20 agosto 2023) E’ iniziata la-2024: il via del massimo campionato tedesco lo ha dato il Bayern Monaco, campione in carica da dieci stagioni, che nella serata di venerdì ha annichilito il Werder Brema, battuto a domicilio per 4-0. Quest’si disputeranno altre due partite, le quali chiuderanno ildella prima giornata del campionato. Alle 15.30 inizierà la stagione dell’Union Berlino, formazione appartenete alla zona orientale della capitale, che sfiderà il Mainz: c’è curiosità intorno ai berlinesi, i quali disputeranno per la prima volta la fase a gironi della Champions League, e che per l’occasione hanno messo a segno colpi importanti come quelli di Robin Gosens e Kevin Volland. Ildella prima giornata avrà fine alle 17.30 con il derby dell’Assia tra l’Eintracht Francoforte e il ...

Una prima giornata ricca di gol e di spettacolo, come di solito accade comunque in. Nel pomeriggio di sabato 19 agosto, ilci ha mostrato un squisito Bayer Leverkusen - Lipsia che ha portato in cascina in totale 5 reti e tantissimi spunti. Alla fine passano i ...Poker dei campioni di Germania nella prima giornata Il Bayern Monaco vince 4 - 0 sul campo del Werder Brema nell'anticipo inper la prima giornata della2023 - 2024. I campioni di Germania dominano il match sin dall'avvio e sbloccano il risultato al 4' con Sané, che firma la doppietta personae al 90'. ...Nel post partita dell'anticipo di Sky Sport, da non perdere la straordinaria e unica rassegna con tutti i gol del giorno di Serie A, Serie B, Premier League,e Ligue 1. Tornano negli studi ...

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 19 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Dopo la gara inauguarale di ieri sera, venerdì 18 agosto, la Serie B completa il proprio programma relativo alla prima giornata oggi, sabato 19 agosto. Sette le partite in calendario, in attesa che ve ...Primo sabato di Bundesliga che oggi, 19 agosto, scende in campo per la prima giornata del campionato 2023/24 dopo che nella serata di ieri si è disputato il match inaugurale. Sei le gare in programma, ...