Caldo record sulla Marmolada | tutti i ghiacciai sopra lo zero

in cima alla Marmolada: sulla Punta Penia, a un'altitudine di 3.343 metri, la piattaforma 'Marmoladameteo' ha segnato una temperatura di +13,3 gradi alle 16:50. Nella stessa data dell'...Non è un segreto che l'anticiclone nordafricano stia mettendo in ginocchio il Paese. Da nord a sud si registrano temperature torride, anche 7 - 8 gradi oltre la norma. I modelli previsionali ...Questi gas hanno raggiunto livellinel 2021 e continuano a salire nel 2022. Ilfa sciogliere le calotte polari e i ghiacciai e provoca l'innalzamento del livello dei mari , che minaccia ...

Caldo record in vetta alla Marmolada: a Punta Penia, a 3.343 di quota, la piattaforma "Marmoladameteo" ha registrato alle 16:50 la temperatura +13,3 gradi. Il 3 luglio dell'anno scorso, giorno del col ...«Tutti i ghiacciai alpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica». Così Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma, sull'ondata di caldo ...