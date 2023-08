... il 'rifugio piu' alto d'Europa': e anche se non e', e' uno dei segnali evidenti della tempesta di, prossima al culmine, tra domani e lunedi', che terra' sotto scacco quasi tutto il ......il ghiaccio della Marmolada potrebbe subire dopo questo weekend l'attacco più insidioso del. ... Unper la Marmolada, perlomeno da quanto a Punta Penia esistono le webcam e gli strumenti ...L'ondata afosa che sta avvolgendo il paese non dà tregua neanche in alta montagna, e sono numeri che fanno preoccupare: toccati i 13,3 gradi in cima alla Marmolada, dove poco più di un anno fa - il 3 ...

Caldo record sulla Marmolada: 13,3° Celsius a 3.343 metri, la temperatura più alta degli ultimi 10 anni TGCOM

Mai cosi' caldo in montagna. Sul Monte Rosa il termometro ha sfiorato i 7 gradi oggi di temperatura massima ai 4.554 metri di altitudine alla Capanna Margherita, il 'rifugio piu' alto d'Europa': e ...Caldo africano, il ritorno. In attesa che in Ciclone Poppea porti con sè giornate di pioggia, vento e grandine, ci sarà una terza ondata di calore che preoccupa la Penisola italiana ...