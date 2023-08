Caldo | Nerone infiamma l’Italia | oggi bollino rosso in 8 città

...estremi a causa della tantissima energia potenziale in gioco dovuta al forte riscaldamento provocato dall'anticiclone africano', si legge su IlMeteo.it che per i prossimi giorni prevede...Una situazione di bel tempo eè garantita in Sicilia dall'anticilone. Weekend piuttostonell'isola con qualche rischio incendi e ondate di calore. Nuovo rialzo delle temperature sull'isola. Massime previse tra i 31 ed i 36 gradi. Parliamo di valori netti e ...Poppea spazza via. Se ancora qualcuno si stesse chiedendo quando arriveranno i temporali , squarciando il velo delafoso in Italia, la risposta è nel passaggio del prossimo ciclone che potrebbe causare ...

Previsioni meteo, le 5 giornate di Nerone: mai così caldo in montagna, fino a 37 gradi a Milano, 40 a Firenze la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Novità meteo in vista mentre ci si avvicina alla prima "rottura dell'estate", come la descrivono gli esperti. Gli ultimi ...