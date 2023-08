Caldo | Nerone infiamma l’Italia | oggi bollino rosso in 8 città

Ondata diafricano sull'Italia, con l'anticicloneche porterà la terza ondata di calore di questa estate. Le temperature massime da oggi inizieranno ad accarezzare la soglia dei 36/37°C su molte ......estremi a causa della tantissima energia potenziale in gioco dovuta al forte riscaldamento provocato dall'anticiclone africano', si legge su IlMeteo.it che per i prossimi giorni prevede...Una situazione di bel tempo eè garantita in Sicilia dall'anticilone. Weekend piuttostonell'isola con qualche rischio incendi e ondate di calore. Nuovo rialzo delle temperature sull'isola. Massime previse tra i 31 ed i 36 gradi. Parliamo di valori netti e ...

Previsioni meteo, le 5 giornate di Nerone: mai così caldo in montagna, fino a 37 gradi a Milano, 40 a Firenze la Repubblica

La nuova ondata di caldo che sta avvolgendo l’Italia non dà tregua neanche ... su tutta la Penisola si sta per raggiungere il picco più rovente dell'anticiclone Nerone che porterà nei prossimi giorni ...Cinque giornate di caldo estremo con temperature record saranno ricordate come le “Cinque Giornate di Nerone”. Durante l’Heat Storm di Nerone, le temperature raggiungeranno i 38-40°C per almeno 5 gior ...