Calciomercato Serie B | gli affari UFFICIALI e le formazioni tipo

Nessuno come lui inA. Carlo Mazzone è ad oggi l'allenatore con più presenze sulla panchina ... Carlo Mazzone.itTanti ex calciatori, avversari e personaggi che hanno avuto modo di ...Tutti gli acquisti ufficiali in B in questa gallery, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d, Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Leonardo Bonucci è sempre più ai margini della Juventus che non lo ha messo in listaA e lo sta continuando a mantenere da fuori rosa. Solo l'Union Berlino rimane fra le ipotesi concrete per 'liberarlo dalla prigione bianconera'.

Calciomercato: Udinese e Lazio, si tratta Samardzic. Inter, Sanchez sogna il ritorno mentre si complica l'affare Pavard la Repubblica

L’analisi tattica delle amichevoli estive che hanno visto i bianconeri impegnati contro tre squadre aggressive ...Dopo la vittoria sul Monza, nuova settimana di calciomercato per l'Inter: Marotta fa all-in su Pavard, l'alternativa al francese viene dalla Serie A ...